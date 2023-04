Di Chiara: “La Fiorentina deve pensare anche alla Conference, per far tornare l’Italia protagonista in Europa. Coppa Italia? No alla Juve in finale”

L’ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto a TuttoMercatoWeb dove ha detto la sua sulla Fiorentina, la Coppa Italia e anche la Conference League. Sentite cosa ha detto:

“La Conference League resta sempre una competizione importante, che devi affrontare e vincere, proprio in un periodo in cui in Europa non siamo più protagonisti. Per la Fiorentina l’obiettivo principale è arrivare in finale di Coppa Italia, se la vinci hai veramente fatto una grande annata“.

E poi: “L’avversaria? Preferirei l’Inter, perché la Juventus caricherebbe di più la sfida”.