Di Chiara: “La Fiorentina non deve fare un’impresa, può battere il Basilea. Gli esterni come Dodô possono essere decisivi e Castrovilli il più pericoloso negli ultimi metri”

A Lady Radio l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara analizza la partita col Basilea, offrendo vari spunti su una serie di tematiche di casa viola.

Ecco le parole dell’ex terzino sinistro gigliato: “Difficile trarre conclusioni dalla vittoria con l’Udinese. Quella coi friulani era una partita a sé, contro una squadra arrivata un po’ disarmata a Firenze. Certo, la vittoria dà fiducia ma quella di domani a Basilea è tutt’altra gara. La Fiorentina non deve fare un’impresa perchè la squadra viola può battere gli svizzeri, ma servirà davvero l’equilibrio giusto per non compromettere la prestazione. L’atteggiamento e la consapevolezza devono fare la differenza. Il Basilea è bravo nelle ripartenze, caratteristica evidenziata al Franchi, sulla quale la squadra di Vogel vive”.

“Subire gol complicherebbe le cose, soprattutto sul piano mentale, rendendo il tutto più ansiogeno. Castrovilli? Il punto della situazione ce l’ha solo Italiano. Se è nelle condizioni, visto che la Fiorentina deve fare la partita ed impensierire la difesa svizzera, Gaetano ha queste caratteristiche. Può essere l’elemento più pericoloso negli ultimi 20 metri, assieme agli attaccanti”.

Infine: “Gli esterni per la Fiorentina importanti, decisivi. Dodô ha dimostrato di poter essere una spina nel fianco per le difese avversarie ma è anche un giocatore importante in fase difensiva perchè è molto rapido ed è difficile saltarlo. I terzini possono essere importanti come attaccanti aggiunti nei momenti giusti e vanno sfruttati”.