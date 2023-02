Di Chiara: “Nel gioco della Fiorentina c’è una carenza tattica importante. In Conference la Fiorentina non deve partire battuta contro nessuno”

L’ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato al Brivido Sportivo, analizzando la vittoria contro il Braga appena prima della partita di ritorno che si giocherà giovedì al Franchi. Queste le sue parole: “Questa squadra ha spesso faticato, cercando un gioco con una carenza tattica importante e senza l’appoggio degli attaccanti. Questo in campionato. In coppa invece è un’altra storia. La partita d’andata contro il Braga è stata giocata molto bene, era una tappa fondamentale per la stagione e i viola l’hanno affrontata mettendo in campo tutte le loro qualità”.

“In Conference la Fiorentina ha i margini per divertirsi e arrivare in fondo. Ci sono altre due o tre squadre attrezzate per poter vincere questo trofeo, ma i ragazzi di Italiano non devono e non possono partire battuti contro nessuno”.