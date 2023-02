Di Chiara: “Non fa bene ruotare continuamente gli interpreti: la Fiorentina cambia troppo. Cabral e Jovic? Falsi attaccanti”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione attuale in casa viola, anche in vista della sfida contro il Braga: “Alla squadra manca una spina dorsale, questa è l’impressione. Ci sono troppi cambiamenti di partita in partita: sinceramente, io non credo soltanto al ‘do fiducia a chi si allena meglio in settimana’. Non fa bene ruotare continuamente gli attaccanti, ma come tutti gli altri“.

Sui problemi in attacco: “Conta ciò che crei, ma prima di tutto conta quanto finalizzi. La cosa peggiore di questa squadra è che, una volta subito gol, non riesce a reagire. Cabral e Jovic, più che falsi nueve, mi sembrano falsi attaccanti. Farli giocare assieme? Potrebbe essere una buona idea, ma serve anche chi mette in condizione chi gioca davanti e manca tanta verticalità“.