Di Chiara: “Ranieri non era preso in considerazione da Italiano ma ha offerto buone prestazioni. Fiorentina deve passare il turno o sarebbe un fallimento”

Di professione terzino sinistro, l’ex laterale della Fiorentina Alberto Di Chiara parla a Radio Bruno della sfida di stasera tra la squadra viola ed il Sivasspor concentrandosi anche su chi dovrà coprire la corsia mancina della difesa.

Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “Senza dubbio i giocatori di questi tempi sono più polivalenti. Ranieri è meno adatto se gli si chiede di spingere sulla fascia rispetto a Terzic e Biraghi, è più un difensore. Italiano però non ha alternative e credo sia l’unica soluzione. Il ruolo per l’esterno cambia se si gioca a quattro o a tre, varia la spinta e la posizione. Nel 3-5-2 ad esempio, come facevo col Parma, è un’opportunità maggiore per arrivare sul fondo, spingere ed essere attaccante aggiunto. A quattro si può attaccare quando c’è l’opportunità e difensivamente ci sono maggiori responsabilità. Italiano all’inizio neppure lo prendeva in considerazione, invece ultimamente ha fatto buone prestazioni. Sarà una partita calda e dovrà essere molto attento in fase difensiva”.

E ancora: “Il Sivasspor? Mi aspetto che la Fiorentina passi il turno abbastanza agevolmente. Se la squadra viola gioca come sa e non ha problemi di atteggiamento, non può sbagliare l’opportunità. Ha la possibilità anche di vincere, all’andata ha sprecato tante occasioni. In coppa però c’è sempre tensione, soprattutto quando tutti si aspettano qualcosa. Riuscire ad arrivare ai quarti di finale è una bella soddisfazione e darebbe ulteriori motivazioni. Si è aperta una strada favorevole per chiudere la stagione nel modo migliore. Se la Fiorentina non ce la facesse sarebbe un fallimento”.

“Il campo non è granchè e sicuramente questo penalizza un po’ la Fiorentina, che non gioca molto coi lanci lunghi ma predilige molto le trame palle a terra. L’ambiente sarà caldo, lo stadio è una bella conca. La Fiorentina dovrà controllare bene la gara e metterla in discesa, l’approccio sarà molto importante, senza dubbio”.