Di Chiara: “Se Prandelli è stanco vuol dire che qualcosa non va nello spogliatoio. Non è un caso che preferisca Eysseric a Callejon”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Sportiva: “Per stare tranquilli non bastano i punti che ha attualmente la Fiorentina sul terzultimo posto. La stanchezza di Prandelli è segno che c’è qualcosa da risolvere nello spogliatoio, tanto che il mister è andato controcorrente puntando su Eysseric e snobbando Callejon“.

E poi ha aggiunto: “La squadra non era preparata mentalmente per affrontare la lotta salvezza, il calendario non aiuterà da qui alla fine e la Fiorentina deve cercare continuità. Un paio di risultati continui credo che possano togliere definitivamente la squadra viola dalla zona calda della classifica”.