Di Francesco alla Fiorentina? Presto il primo incontro tra le parti

Tra i tanti nomi che girano intorno alla panchina della Fiorentina, quello più caldo è Eusebio di Francesco. Secondo quanto riporta Sportitalia,infatti, in settimana l’ex Sampdoria e la dirigenza viola si incontreranno per parlare del futuro. Dopo una buona parentesi alla Roma, Di Francesco ha avuto una stagione poco fortunata a Genova ma resta un nome che piace ai viola per il modo di gioco espresso.

Vedremo che succederà ma tra Maran, Ranieri e Giampaolo, l’ex giocatore dell’Empoli è in pole position.