Di Francesco: “Quando vieni a Firenze e sbagli un rigore, concedendo poco è ovvio che faccia rabbia perdere. Era alla nostra portata…”

Il tecnico del Cagliari Di Francesco ha parlato così a Sky: “Quando vieni a giocare a Firenze, sbagli un rigore, concedi poco, fai una partita di temperamento e perdi la partita, la rabbia è tanta. Per svoltare ci vuole poco, oggi sarebbe stata la giornata giusta. Peccato perché la partita sembrava essere alla nostra portata. C’era voglia, ho visto grande impegno da parte di tutti, ma c’è rammarico per il risultato. La classifica? Ovviamente sono preoccupato. Sono giustamente preoccupato, la classifica non può essere questa. Sono preoccupato e dispiaciuto per la classifica”.

