Di Gennaro: “Alla Fiorentina ho preso il Micoren direttamente in campo. La mia una squadra segnata dalle morti premature. Mi fido, ma chiedo rassicurazioni”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro a parlato a Repubblica della paura dei calciatori per le sostanze che assumevano negli anni ’70 e ’80, tirando in ballo anche la società viola: “Il Micoren l’ho preso direttamente in campo. Era il 10 aprile 1977, il mio esordio in Serie A con la Fiorentina, contro la Juventus, a neanche 19 anni. Ero emozionatissimo. Dopo venti minuti si fermò il gioco per un fallo e il massaggiatore venne a darmelo”.

E ancora: “La mia Fiorentina è stata una squadra segnata dalle morti premature di tanti giocatori degli anni 70: Beatrice, Saltutti, Longoni, Ferrante, Mattolini. Un elenco impressionante. Ricordo perfettamente che alla Fiorentina prendevo l’Epargriseovit. Ricordo che mi davano l’Argotone, le gocce che si mettono nel naso, ma mi avvertivano di prenderle entro il giovedì perché altrimenti la domenica sarei potuto risultare positivo. So che non è facile avere risposte, certezze, rassicurazioni. Le chiedo ai medici. Perché, oggi come allora, io mi fido”.