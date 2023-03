Di Gennaro: “Alla Fiorentina Vlahovic lavorava tanto, alla Juventus invece è peggiorato. La squadra bianconera non lo aiuta”

L’ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio dell’attaccante della Juventus cresciuto a Firenze Dusan Vlahovic e del periodo che il serbo sta vivendo in bianconero. Queste le sue parole: “Con Italiano lavorava tanto ma tecnicamente è peggiorato rispetto a Firenze. Magari non sta ancora bene dopo la pubalgia. Se non sono al 100% certi calciatori non compensano con la tecnica.

Vedi anche Lukaku. Per me rimane forte, è del 2000 ed ha davanti a sé tanto. Il contesto Juventus non lo aiuta, ma non è ancora il Vlahovic di Firenze”.