Di Gennaro: “Chiesa? Il suo gesto non serve a niente, alle critiche si risponde sul campo. Su di lui ci sono dei dati oggettivi”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Analisi della partita? Ieri era tosta, il Verona è una squadra forte e tra le sorprese più belle del campionato. Il punto è veramente importante, anche se ottenuto in casa e all’ultimo punto. Molto bello l’assist di Chiesa, poi Cutrone è stato bravo a battere Silvestri: l’ex attaccante del Milan fa bene quando entra a partita in corsa, ma ci vuole comunque un attaccante importante per la prossima stagione. L’episodio del rigore non concesso alla Fiorentina, visto quello che stanno fischiando in queste partite, è abbastanza clamoroso. Il gesto di Chiesa? E’ normale che dopo prestazioni non positive un po’ di critica da parte degli addetti ai lavori ci sia, il suo gesto non serve a niente. Si risponde con le prestazioni e nelle interviste, ma non in quel modo lì. Su di lui ci sono dei dati oggettivi: in quattro anni ha fatto pochi gol, bisogna capire qual è il suo vero ruolo”.

0 0 vote Article Rating