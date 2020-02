Di Gennaro: “Commisso ci è andato giù diretto e pesante. Bene il mercato, a giugno tre acquisti top”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Lo sfogo di Commisso? In questa settimana ha visto delle situazioni a sfavore, ci è andato molto diretto e pesante. Sono dichiarazioni che sono entrate nella testa di tutti. Il secondo rigore non andava dato, il fallo di Ceccherini non c’era. Ieri è stata l’uscita di un presidente che in questi 7 mesi ha fatto tanto. Gli investimenti li ha fatti, tra acquisti, centro sportivo e l’acquisto della società dai Della Valle. Il mercato mi è piaciuto molto, soprattutto in chiave futura. A giugno mi aspetto il vero mercato: un difensore forte, un centrocampista forte e un attaccante forte. Cutrone? A livello individuale deve migliorarsi tanto a livello tecnico. Se la Fiorentina vuole puntare in alto, ci vuole il famoso attaccante da 25 gol. Detto questo, per un futuro roseo per è fondamentale il nuovo stadio”.