Di Gennaro: “La Fiorentina deve rimanere umile, ma è difficile non pensare all’Europa con un Vlahovic così”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole: “La partita contro il Genoa non può essere già un esame dopo tre partite. Ancora diversi giocatori devono rientrare in ritmo, tipo Castrovilli. In trasferta la Fiorentina ha ottenuto una vittoria importantissima a Bergamo, è fuori casa che si acquisisce mentalità. La squadra viola deve rimanere umile, ma può arrivare in Europa. Soprattutto con un Vlahovic così”.