Di Gennaro: “La Fiorentina ha bisogno di un attaccante, Jovic non è una prima punta. Dodô ha fatto rimpiangere Odriozola”

L’ex giocatore della Fiorentina, ora commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro, su La Nazione ha espresso la sua idea su quello che manca alla squadra viola per diventare maggiormente competitiva: “A gennaio non è facile comprare bene a meno che non si spendano tanti soldi – ha detto Di Gennaro – La Fiorentina avrebbe bisogno di un attaccante. Anche perché Jovic non lo considero una prima punta”.

Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe anche un rinforzo sulla fascia destra di difesa. Dodô non ha mantenuto le aspettative e fin qui ha fatto rimpiangere Odriozola“. Il brasiliano tra l’altro, domenica scorsa si è fatto buttare fuori dopo appena 24 minuti di gioco, condizionando molto la gara contro la Roma.