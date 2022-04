Di Gennaro: “La Fiorentina sarà uno stop importante per la corsa Scudetto del Napoli”

Dopo la vittoria contro l’Empoli, domenica la Fiorentina sarà di scena al Maradona contro il Napoli. Sarà una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre: da una parte i partenopei dovranno vincere per continuare a credere nello Scudetto, dall’altra Biraghi e compagni cercheranno di strappare più punti possibile per la rincorsa all’Europa.

Della partita di domenica ne ha parlato l’opinionista Antonio Di Gennaro, intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv. “Le prossime due partite per il Napoli saranno indicative, anche se non si tratta proprio di scontri diretti: Fiorentina e Roma saranno due step molto indicativi, anche perché per ora tra Napoli e Milan la differenza la fa proprio il ko subito contro i rossoneri al Maradona”.

Di Gennaro si sofferma anche sull’eliminazione dell’Italia: “I giovani vanno fatti giocare. Faccio un nome: Scamacca, attaccante forte, ma se va all’Inter o in un’altra grande società, giocherà mai titolare? Ecco il problema: i grandi club non prestano attaccanti forti alla Nazionale”.