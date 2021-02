Di Gennaro: “La Fiorentina sta costruendo. C’è da correggere le scelte: sarebbe potuto venire Juric”

L’ex Fiorentina, Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze digitali di TMW Radio parlando proprio della squadra gigliata e del futuro: “A livello infrastrutturale non ci sono problemi, abbiamo visto quel gioiello che sarà il centro sportivo. Per quanto riguarda il progetto tecnico, giocatori e management, credo però ci sia qualcosa da rivedere se osserviamo i risultati di questi due anni. In questo la svolta è mancata, ora ci sarà da vedere anche gli ultimi due acquisti cosa potranno dare ma la Fiorentina aveva bisogno di giocatori pronti. Se non fai una squadra che possa sempre lottare per l’Europa che valore dai alle nuove infrastrutture? Stanno costruendo alla ricerca di risultati, ma anche sul profilo delle entrate ci sarà da aumentare i ricavi. E correggere le scelte: a Firenze sarebbe potuto venire Juric, poi invece Commisso ha voluto tenere Iachini. E lì non ci siamo”.

