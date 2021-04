Di Gennaro: “La lotta salvezza si preannuncia combattuta. Cagliari e Fiorentina sorprese. Serve forza di nervi, poi le difese dovranno fare il resto”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, è intervenuto come di consueto a TMW Radio parlando della lotta per non retrocedere: “La lotta salvezza si preannuncia combattuta.

Ci vorrà forza di nervi e qualità, le difese dovranno fare il resto. Ieri il Cagliari ha vinto senza subire gol, e questo diventa importante. Il Benevento sapeva già dall’inizio che avrebbe dovuto lottare fino alla fine, l’appannamento quando la classifica era migliore li hanno portati qui. Torino, Cagliari e Fiorentina sono quelle che nessuno si aspettava: entrare in certi meccanismi sappiamo quanto sia difficile. Dai 33 punti in giù è lotta fino in fondo”.