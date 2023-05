Di Gennaro: “L’euforia può portare al successo e la Fiorentina può ricominciare da qualcosa di importante. Firenze si stringa intorno a Commisso”

Alla presentazione del suo libro “Io, Dige, mi racconto così…”, Antonio Di Gennaro ha parlato ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole anche in vista del finale di stagione viola: “La finale di domani? Io, dal cuore viola, spero vinca la Fiorentina. Italiano ha rimesso a posto le cose e con le tre competizioni non era facile, arrivando a fare due finali in una stagione anomala. Mi auguro per lui che porti a casa il trofeo. Le finali non si giocano, si vincono. L’Inter ha un modulo collaudato, ma gli mancherà un giocatore chiave come Mkhitaryan. Sicuramente non sarà una Fiorentina arrendevole, Ikoné e Gonzalez potrebbero avere tanti spazi visto che i nerazzurri dietro giocano a tre”

E ancora: “Le prerogative per tornare a vincere ci sono. Le aspettative sono giuste, qui a Firenze anche a livello infrastrutturale si sta crescendo. Guardiamo al Viola Park e al nuovo stadio. L’euforia può portare al successo. Quando arrivi in due finali rivaluti un po’ tutto. Puntare alla Coppa Italia e alla Conference si poteva fare e adesso si può ripartire con qualcosa di importante. I tifosi lo meritano. Italiano nell’arco di due anni ha cambiato l’atteggiamento della squadra. A due finali non arrivi per caso. Firenze si stringa intorno a una società senza debiti e ricca”.