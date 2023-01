Di Gennaro: “Non capisco l’atteggiamento indolente di Jovic, lui e Cabral stanno diventando un problema per la Fiorentina. La Coppa Italia è l’unico modo per salvare la stagione”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro, attualmente commentatore televisivo per la Rai, ha espresso a Italia 7 la sua opinione sui due attaccanti della Fiorentina Arthur Cabral e Luka Jovic: “Su Cabral si può dire che gli infortuni non danno la sicurezza e quelle certezze che risultano fondamentali. Da anno scorso ha avuto questo rendimento incerto, come Jovic, e questo diventa un problema per la Fiorentina. Del serbo, non capisco l’atteggiamento, anche con il Torino l’ho visto indolente. Deve invece essere continuo e cercare di trascinare. Tutti e due non hanno dimostrato ancora forza a livello qualitativo e di temperamento e di tempo ce n’è poco”.

E sugli obiettivi stagionali della Fiorentina ha affermato: “Sottolineo l’importanza della Coppa Italia, anche il Torino ci punta molto e mercoledì prossimo sarà una sfida importante. Guardando la classifica, la Coppa Italia è una competizione che può salvare la stagione della Fiorentina. Ritengo difficile ipotizzare un recupero in campionato per poter tornare nuovamente in Europa”.