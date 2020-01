Di Gennaro: “Non mi ricordo un Chiesa così, è sempre più un problema. Cutrone può dare qualcosa”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Era fondamentale vincere, ovviamente ci sono da rivedere molte cose. Ho visto una squadra impaurita con dei giocatori che devono crescere a livello mentale, oltre che fisico. Cito Dalbert, Pulgar, Boateng e Chiesa, tra gli altri. Manca un attaccante di peso, speriamo in Cutrone che è entrato bene e stava per segnare di tacco. Con Boateng la Fiorentina ha perso molto a livello di manovra, nel primo tempo la squadra ha giocato senza punte. Il 3-5-2 mi sembra quantomeno da rivalutare, se non da accantonare. Un’idea potrebbe essere la difesa a tre e mezzo, dovrà lavorarci Iachini. Dal momento negativo se ne esce con i risultati, sette punti sulla salvezza sono una bella boccata d’ossigeno. La condizione fisica migliorerà e le prossime due partite saranno molto importanti. Un Chiesa così non me lo ricordo, sta diventando sempre più un problema per la Fiorentina. Cutrone? Non mi fa impazzire, ma può dare sicuramente qualcosa alla squadra”.