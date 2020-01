Di Gennaro: “Pezzella in calo, ma non ha alternative. La Fiorentina pensi a prendere bravi dirigenti”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Il pareggio contro il Genoa si può accettare. La Viola deve guarire e non l’ha ancora fatto del tutto: i punti sulla terzultima sono dieci, rispetto a qualche settimana fa è sicuramente positivo. Qualcosa in più, dal punto di vista del gioco, la Fiorentina doveva farlo. Il rigore sbagliato da Criscito avrebbe dovuto risvegliare la Viola e invece è successo l’opposto: se il migliore in campo è Dragowski, qualcosa da rivedere c’è. Pezzella sta sbagliando molto nelle ultime partite, mancando l’alternativa non può tirare il fiato. Il Napoli si sta rifondando, Demme sta dimostrando di essere un bel centrocampista, lineare ed efficace. La Fiorentina deve pensare a prendere dirigenti bravi, perché è quello che ti prende l’allenatore buono e i giocatori forti. Non è un discorso relativo a Pradè, ma in generale. Il ciclo con Macia è stato importante, la squadra è andata per diversi anni di fila in Europa. Inter? Le partite di Coppa Italia sono diverse dal campionato, ci può stare di tutto. I nerazzurri sono una squadra nervosa come il suo allenatore, però creano molto: la Fiorentina ha le sue chances, dovrà giocarsele bene”.