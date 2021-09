Di Gennaro: “Torreira un piccolo Pizarro, è quello che serviva alla Fiorentina. Ha la capacità di prendere in mano la squadra”

L’ex centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e attuale commentatore Rai, Antonio Di Gennaro, interpellato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha elencato le peculiarità del neo acquisto viola, Lucas Torreira: “Nel 4-3-3 di Italiano alza il livello qualitativo. È un regista classico, un piccolo Pizarro ed è quello che serviva alla Fiorentina. Assomiglia al cileno come caratteristiche di gioco, struttura fisica e partecipazione alla manovra perché è sempre nel vivo dell’azione. Il palleggio e il possesso sono le sue armi migliori e quando verranno a pressarlo si districherà bene anche nel gioco stretto. Pizarro, nato come trequartista, rischiava di più mente Torreira è più pratico ma comunque molto tecnico”.

Stuzzicato su possibili similitudini con Dunga, Di Gennaro ha detto: “Carlos aveva grande leadership e pure Torreira mi pare che abbia la capacità di prendere in mano la squadra a livello di personalità, senza dimenticare che è uruguaiano e a livello di grinta non scherza. È più rapido e meno fisico del brasiliano. Fra gli ex viola mi ricorda invece Pecci, straordinariamente intelligente, piccoletto con la capacità di giocare lungo e corto. Eraldo era eccezionale”.