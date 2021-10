Di Gennaro: “Vlahovic? Dura sostituirlo, ma sceglierei Lucca. Commisso bravo a tutelarsi. Nei calciatori non c’è più gratitudine verso le società”

Il commentatore Antonio di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni per TMW: “Vlahovic? E’ impossibile sostituirlo, perché è lui che dà i tempi alla squadra, è lui il perno offensivo attorno a cui si è costruita questa Fiorentina di Italiano; proprio il mister, che sono certo saprà gestire momenti difficili come quelli di calo ed aiutarlo”.

Prosegue poi sul presidente: “Commisso è intervenuto in maniera decisa nella vicenda, quasi “a gamba tesa“, con quelle dichiarazioni. La situazione non è semplice: quell’offerta a quell’età è dura da rifiutare, e lui giustamente ha voluto tutelare la società, premunirsi per il futuro della squadra e non perdere il bomber per zero lire”.

Tornando su Vlahovic: “Aveva fatto dichiarazioni d’amore per Firenze e per la maglia, che col senno di poi sono state poco pertinenti. Dovesse andar via, quantomeno alla Fiorentina spettano i soldi che merita: Firenze l’ha cresciuto, grazie a questa società – e attribuiamo a Prandelli i suoi meriti – ha scalato le classifiche ed è migliorato in modo esponenziale. Ma di questo calcio non mi meraviglia più niente, non esiste più gratificazione verso la società che ti ha cresciuto, i calciatori di oggi non rappresentano più il calcio di un tempo. Se partisse a gennaio chi prenderei? Decisamente Lucca, lo lancerei anche se non ha molta esperienza, bisogna puntare sui giovani italiani“.