Di Giorgi: “Commisso e la burocrazia italiana? L’Italia e Firenze sono luoghi preziosi e si deve capire che non sono lande desolate del Texas”

Ospite in collegamento Skype della puntata di ieri di Casa Viola anche la deputata Rosa Maria Di Giorgi che è intervenuta così sulla questione STADIO: “La legge ha un suo iter e se verrà approvata, ne sapremo di più a giugno. Il decreto Semplificazione è un decreto molto importante non solo per gli stadi. Commisso e la burocrazia italiana? L’Italia è un luogo delicato e un luogo prezioso, Firenze ancora di più. Quindi se si decide di venire a Firenze e di investire, il capoluogo toscano non è una landa desolata del Texas con spazi immensi. Sono la prima a dire che la nostra burocrazia è pesante. Se Rocco Commisso ha deciso di venire a Firenze è anche per la sua bellezza. Se l’Italia è questa è anche perchè è stata protetta nel tempo. Si deve trovare un equilibrio fra le bellezze del nostro paese e la troppa burocrazia”.

