Di Giorgi: “I cinquantacinque milioni per il Franchi ancora non ci sono, ma è quasi certo che arrivino. Il Governo non fa dispetti”

La deputata del Partito Democratico Rosa Maria Di Giorgi, intervenuta a Italia 7, ha espresso la propria opinione in merito agli ulteriori cinquantacinque milioni di euro attesi per il restyling dello stadio Artemio Franchi e non ancora arrivati.

Queste le sue parole: “Quando ci sono delle opere già avviate o addirittura in dirittura d’arrivo, il Governo non fa dispetti e dice di no. Su progetti di questo tipo ci aspettiamo un supporto importante. E’ quasi certo che arrivino questi soldi se viene chiesto aiuto per concludere un’opera”.