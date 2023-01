Di Gregorio carica l’ambiente in vista della Fiorentina: “Quando Galliani parla di nuovo campionato ha ragione. Cragno? Un professionista”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato Michele Di Gregorio, portiere del Monza e prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Queste le sue parole: “Quando il nostro a.d. Adriano Galliani parla di “nuovo campionato” ha ragione. Ci sarà da fare nuove valutazioni, le carte verranno mescolate. Sarà come ripartire da zero, tra impatto mentale, preparazione e l’incidenza del mercato di gennaio. Chi ha chiuso in tranquillità non deve stare tranquillo e viceversa chi ha chiuso in affanno potrebbe trovare nuova linfa”.

E sul dualismo con Alessio Cragno: “Procede bene perché è un professionista esemplare, un ragazzo intelligente e alla mano. Abbiamo un buonissimo rapporto anche fuori dal campo”.