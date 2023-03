Di Livio: “Adesso la Fiorentina mi fa ben sperare: può arrivare in fondo in entrambe le coppe. Commisso? Basta vendere i pezzi pregiati, sennò…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato della situazione in casa viola a Tuttomercatoweb.com, cominciando dalla vittoria di ieri in Conference League: “Finalmente la Viola sta cominciando a piacermi, nonostante abbia fatto soltanto un gol. Ma contro il Milan ho visto una grande squadra e questo mi fa ben sperare, sono cresciuti. Biraghi? Spesso è altalenante, ma fa parte del rendimento di qualsiasi giocatore. Sicuramente è uno che ci mette sempre la faccia“.

Sulle possibilità di vincere un trofeo: “Questa Fiorentina ha le potenzialità per arrivare in fondo, sia in Coppa Italia che in Conference League. La strada più spianata sembra essere la coppa nazionale, ma occhio alle insidie della Cremonese. In Europa ci sono squadre più forti, ma secondo me alcune di queste usciranno nelle prossime fasi”.

Sul presidente Commisso: “Trovo che le cose che fa sono giuste, a partire dal Viola Park. Fa il bene della Fiorentina e questo mi piace tanto. D’altro canto, è anche vero che adesso servirebbe smettere di vendere i propri migliori giocatori. La Fiorentina deve sempre stare tra le prime sette in classifica: ora non la vedo e questo mi fa stare male”.