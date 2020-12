Di Livio: “La Juve però non può attaccarsi alle valutazioni arbitrali. La Fiorentina si è dimostrata squadra”

Durante una lunga intervista a IlBiancoNero.com, l’ex centrocampista di Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio ha avuto modo di commentare la sfida tra le due squadre, andata in scena martedì. Queste le sue parole: “Cos’è successo contro la Fiorentina? Il primo gol di Vlahovic e l’espulsione di Cuadrado hanno condizionato la partita della Juve e hanno dato una carica enorme alla squadra viola. I bianconeri non hanno mai saputo gestire questa gara, anche per merito di una grande Fiorentina. Le polemiche per l’arbitraggio di La Penna? Credo sia inutile parlarne, a volte si sbaglia e altre no. A me sembra che ci siano più polemiche oggi che c’è il Var di quando non c’era. Non si capisce cosa deve e non deve fare l’arbitro. Comunque io penso che gli errori ci siano in ogni partita, la Juve non può attaccarsi a queste cose: veniva da un buon momento e ha sbagliato la partita. Puntare su Pirlo è stata la scelta giusta? Se decidi di prendere un debuttante devi permettergli di sbagliare qualcosa com’è giusto che sia. Io a Firenze ho avuto Mancini all’esordio da allenatore, si era presentato come un amico già al primo impatto ma mai nessuno si era approfittato della sua bontà. Eravamo una squadra con molti giovani, come questa Juve”.

