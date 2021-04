Altro giro e altro gol per Giovanni Di Lorenzo. L’esterno del Napoli è stato decisivo nella vittoria dei partenopei contro il Crotone (4-3).

“In passato giocavo come attaccante e segnavo molto. Così un dirigente tifosissimo della Fiorentina soprannominò Batigol”. Questo è l’aneddoto spiegato in un’intervista dal calciatore azzurro. Un nomignolo che può sembrare blasfemo all’occhio dei tifosi viola, ma che è tornato, almeno in parte, d’attualità dopo la sua bella rete di ieri.