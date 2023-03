Di Maria e il VAR aiutano la Juventus a battere il Friburgo. Vlahovic a secco, Chiesa entra e si fa di nuovo male

Dopo il prestigioso successo della Roma, 2-0 contro la Real Sociedad, anche la Juventus sorride in Europa League. Ai bianconeri è bastato un gol di Di Maria per battere in casa il Friburgo, anche grazie all’intervento del VAR che ha annullato il pareggio dei tedeschi a causa di un tocco di mano.

Nella Juventus ha giocato 67 minuti l’ex Fiorentina Vlahovic, senza riuscire a trovare lo spunto vincente nonostante un paio di tentativi. Al suo posto è entrato Chiesa, che però si è presto infortunato dovendo peraltro rimanere in campo forzatamente a causa dell’esaurimento degli slot sostituzioni.