Di Maria trascina la Juventus agli ottavi di Europa League, anche la Lazio avanti in Conference. Ecco le prime squadre agli ottavi

Da poco terminate le partite delle coppe europee iniziate alle 18:45, tra cui quelle di Juventus in Europa League e Lazio in Conference. I bianconeri si sono imposti per 0-3 in casa del Nantes, grazie a una bella doppietta di Di Maria nel primo tempo e sfruttando l’uomo in più dovuto all’espulsione di Pallois al 18′. La Juventus avanza dunque agli ottavi di finale di Europa League grazie anche al pareggio maturato durante la sfida d’andata allo Juventus Stadium.

In Conference League, invece, la Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Cluj e passa il turno in virtù della vittoria dell’andata per 1-0. Sugli altri campi il Partizan Belgrado cade in casa contro lo Sheriff Tiraspol 1-3. Passano i moldavi. L’Anderlecht vince 2-1 contro il Ludogorets, ma non basta: si va ai supplementari. L’AEK Larnaca pareggia 0-0 in casa del Dnipro-1 e, sfruttando la vittoria dell’andata, passa il turno.