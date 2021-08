Di Marzio: “Il preferito della Roma per sostituire Dzeko sarebbe Vlahovic, ma ha costi inaccessibili per loro. E su di lui potrebbero fiondarsi…”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato su Instagram della situazione che riguarda Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Il preferito della Roma per sostituire il partente Dzeko sarebbe Vlahovic, che però ha costi inaccessibili per la società giallorossa. Sullo stesso attaccante della Fiorentina secondo me presto arriveranno Atletico Madrid e Tottenham”.