Di Marzio: “La Fiorentina ferma a 2 milioni per Sabiri, la Samp vuole convincerla ad alzare l’offerta…”

Il mercato non solo di gennaio ma anche in prospettiva prossima stagione e tra i preferiti della Fiorentina c’è Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe ’96 della Sampdoria. Il club blucerchiato ha bisogno di vendere e vorrebbe un po’ più dei 2 milioni proposti dal club viola, come sostenuto da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. La prima offerta è stata respinta ma la Samp vorrebbe convincere la Fiorentina a salire a 4 per chiudere l’affare: Sabiri poi rimarrebbe in prestito a Genova fino a giugno.