Di Marzio: “La vicenda Vlahovic è una vergogna, forse si è dimenticato cos’ha fatto la Fiorentina per lui. Per me andrà alla Juventus”

L’ex tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto a Lady Radio per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: “Italiano mi piace e sta dimostrando di avere carattere: è partito dal basso, scalando tutte le categorie fino alla Serie A. Lo conosco sia come uomo che come giocatore: incide subito sulla squadra con le sue idee, come fatto allo Spezia. La Fiorentina, insieme al Napoli, è la rivelazione più bella di quest’inizio di campionato”.

Continua così Di Marzio: “La vicenda Vlahovic è stata una vergogna. Me lo segnalarono a diciassette anni quando ero al Queen’s Park Rangers, ma Corvino mi anticipò andando direttamente in Serbia per convincerlo. E’ arrivato in Italia come extracomunitario pur andando in Primavera: forse il signor Vlahovic si è dimenticato cos’ ha fatto la Fiorentina per lui. Che consiglio darei a Commisso? Tenerlo fuori sarebbe un suicidio, anche perché la Viola può andare in Europa. Lo deve vendere il prima possibile per incassare il massimo. E’ inutile girarci intorno, per me andrà alla Juventus. Se fossi un dipendente della Fiorentina, mi girerebbero i c******i”.