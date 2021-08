Di Marzio: “Presenza Commisso importante, ma dopo blocco trattative per rinnovo di Vlahovic non è in programma al momento nessun confronto”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si trova già in Calabria e questa sera a Marina di Gioiosa Ionica riceverà le chiavi della città.

Nel frattempo il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, scrive sul proprio sito che “al momento non è in programma nessun confronto con Dusan Vlahovic dopo che le trattative per il rinnovo dell’attaccante si sono bloccate”.

E ancora: “La presenza di Commisso in Italia è comunque un segnale importante visto che nei prossimi giorni si capirà quale sarà il futuro dell’attaccante serbo (resta da capire la volontà dello stesso Vlahovic) – cercato dall’Atletico Madrid – intorno a cui ruota il mercato della Fiorentina“.

Eh già, la questione Vlahovic sarà dirimente in questi giorni.