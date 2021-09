Di Marzio: “Quello che mi ha impressionato è il risultato della Fiorentina. Italiano non guarda in faccia nessuno”

L’ex allenatore di molte squadre di A e B, Gianni Di Marzio, intervenuto su TMW Radio, ha manifestato la sua sorpresa per come è finita la partita tra Atalanta e Fiorentina, andata in scena sabato scorso.

“Quello che mi ha impressionato (relativamente a quanto accaduto nell’ultima giornata ndr) è il risultato della Fiorentina – ha detto Di Marzio – questo Italiano ha carattere, non guarda in faccia nessuno”.

In effetti la squadra allenata dal tecnico proveniente dallo Spezia, ha messo in mostra una spiccata propensione al gioco ed è scesa in campo senza il benché minimo timore.