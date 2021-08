Di Marzio: “Ritorno di fiamma della Fiorentina per Orsolini, la società viola fa sul serio e prepara un’offerta al Bologna”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport la Fiorentina starebbe seriamente pensando a Riccardo Orsolini. La società viola potrebbe presentare un’offerta al Bologna nelle prossime ore per provare a portare a Firenze il suo nuovo esterno destro offensivo. Le richieste del Sassuolo per Berardi sembrano troppo alte, così i dirigenti viola puntano all’alternativa seguita già da tempo. Su di lui ci sarebbe anche il Torino, ma in vantaggio ci sarebbe proprio la Fiorentina”.