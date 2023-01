Di Marzio: “Su Gonzalez deciderà Commisso. In caso di cessione i soldi verranno reinvestiti per il sostituto e un attaccante”

A Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa tra Fiorentina e Leicester per Nico Gonzalez. Queste le sue parole: “Sul tavolo della Fiorentina c’è un’offerta da 30 milioni di sterline per l’argentino.

Adesso deciderà Commisso con Barone e Pradè. I dirigenti viola parleranno col giocatore e con i suoi agenti e valuteranno il futuro: continuare insieme o portare avanti la trattativa. Nel caso in cui Gonzalez venga ceduto, i soldi verranno reinvestiti per Brekalo, suo sostituto e un attaccante per prendere il posto dell’infortunato Cabral“.