Di Marzio: “Vlahovic ogni giorno pretende di più di quanto gli è stato offerto per il rinnovo. I 4 milioni proposti adesso non bastano”

Il tema del rinnovo tra il centravanti Dusan Vlahovic e la Fiorentina è più attuale e complicato che mai. Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio commenta così la situazione a Sky Sport: “Commisso spazientito nelle ultime dichiarazioni? Lui ha detto la verità. La Fiorentina ha fatto un’offerta importante, di 4 milioni netti ovvero 8 lordi per la società. In più 2,5 milioni alla firma e una clausola da 80 milioni.

Poi aggiunge: “Da quanto mi risulta, ogni giorno c’è una richiesta in più da parte degli agenti. Ora i 4 milioni non bastano più. L’impressione che ha la Fiorentina, da quello che fa filtrare, è che pensa che Vlahovic, o il suo agente, non voglia più rinnovare. Anche i 2,5 milioni alla firma non bastano più, vogliono di più”.