Di Michele: “Non sarà facile per West Ham e Torino trovare questa Fiorentina. Attacco viola discontinuo, ci si aspettava di più da Jovic”

Ex del Torino ma anche del West Ham, prossimi avversari nel rush finale di stagione, David Di Michele a Radio Bruno ha parlato in ottica della finale di Conference:

“Il West Ham ha speso tanti soldi, più di 100 milioni di sterline, non ha reso in campionato come tutti si aspettavano, si è salvato con due giornate di anticipo ha ma ha giocatori importanti. Tra Ogbonna, Scamacca, Bowen e chi più ne ha più ne metta, la stessa Fiorentina sta facendo grandissime cose. In gara secca poi è sempre diversa da andata e ritorno, piace a entrambe giocare il pallone, soprattutto alla Fiorentina, Italiano ha alzato l’asticella. Non sarà semplice neanche per il Torino perché trova una squadra che ha ribaltato un risultato europeo in Svizzera, non è da tutti.

L’attacco viola? A me l’attacco della Fiorentina piace molto, sono stati un po’ discontinui, da Jovic ci si aspettava molto di più ma sia Cabral che Kouame danno sempre il loro contributo. La vera risorsa della squadra viola è a centrocampo, l’allenatore ha fatto un grandissimo allenatore sull’organico che ha”.