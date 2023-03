Di Stefano: “Milan a Firenze con sguardo alla Champions: arriva la partita più importante degli ultimi quindici anni. De Ketelaere…”

In vista della gara contro la Fiorentina, il giornalista e grande esperto di Milan Giuseppe Di Stefano è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Il Milan non può permettersi passi falsi, ma questo campionato ti concede seconde possibilità perché nessuna ingrana clamorosamente. Non credo, nonostante l’importanza della sfida contro la Viola, che nessuno pensi al Tottenham: è la partita più importante forse degli ultimi 15 anni per il Milan“.

Sul belga De Ketelaere: “Può giocare titolare al Franchi. Lo dico sulla mia pelle: il Milan è una maglia che pesa. Serve tempo, con tutti, bisogna capire i momenti giusti. Ci si aspetta un cambio di passo, più che altro per i milioni spesi”.