Di Stefano: “Sognavo un’emozione così da quando sono arrivato a Firenze. Siamo contenti di aver regalato questa gioia a Commisso”

Protagonista con due reti nelle ultime due partite ma soprattutto con quella odierna, decisiva per battere l’Inter, Filippo Di Stefano ai media ufficiali della Fiorentina ha parlato così: “Un’emozione indescrivibile, che sognavo da quando sono arrivato qua in Primavera, è stata una bellissima vittoria in un momento difficile. Sono contento per la squadra e per la società. Un’ingiustizia non vincere? Sì, abbiamo fatto una bella partita contro l’Inter, ma ci abbiamo messo più grinta e si è visto. Avevamo fatto bene anche col Genoa ma le grandi squadre si vedono anche nei momenti difficile e abbiamo reagito bene dopo un momento non bello. Commisso? Era molto contento e siamo felici di avergli regalato questa gioia”.

