Di tutto pur di convincerlo a rimanere a lungo: Ma Amrabat e i suoi agenti non hanno preso in considerazione la prospettiva della Fiorentina. Una delle priorità di Commisso

Il futuro del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è davvero incerto.

Fin da dopo le prime straordinarie performance in Qatar, la Fiorentina aveva maturato l’idea di proporre al giocatore un rinnovo lungo (con scadenza fissata al 2028) e ben più remunerativo (con un ingaggio nell’orbita dei 3 milioni) rispetto al termine attuale fissato nel 2024 con un’opzione di un altro anno a favore del club.

Insomma, di tutto, pur di convincerlo a restare a lungo a Firenze. Una prospettiva che, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Amrabat e i suoi agenti non hanno per adesso preso in considerazione, visto ad oggi i chiodi fissi che il mediano ha in testa sono due: regalare il primo trofeo a Commisso e poi tornare a giocare la Champions League, competizione già disputata con le maglie Feyenoord e Bruges.

Commisso ha messo Amrabat tra le priorità da affrontare al momento del suo ritorno in Italia che avverrà a fine aprile.