Dia e un cambio repentino di procuratore. Fuori dai giochi l’agente con il quale avevano dialogato Salernitana e Fiorentina

Boulaye Dia è divenuto un giocatore della Salernitana dopo il pagamento al Villarreal del riscatto. Il club campano vorrebbe tenerlo ma c’è anche una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che pende sulla testa del giocatore e che scade il 20 luglio.

Su Salernitananews.it si legge che l’attaccante ha anche recentemente cambiato agente, salutando l’italofrancese Frederic Guerra per affidarsi alla VV Consulting di Vadim Vasilyev. La Salernitana aveva finora dialogato con Guerra in merito a proposte giunte da altri club (la Fiorentina in Italia su tutti) e a possibili sviluppi.

Questo cambio di agente, arrivato in maniera repentina, potrebbe significare che Vasilyev abbia già un importante club (forse straniero) alle spalle per poter pagare la clausola rescissoria del calciatore.