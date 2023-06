Dia intanto diventa tutto della Salernitana e ora i campani attendono eventuali offerte al rialzo

Il primo passo era già previsto e riguardava il riscatto da parte della Salernitana del cartellino di Boulaye Dia: riscatto avvenuto in questi giorni per i 12 milioni previsti al Villarreal. Ora però si apre la fase in cui eventuali club interessati potrebbero fare passi avanti per lui: tra questi c’è anche la Fiorentina ma è chiaro che a Salerno vorrebbero cifre ben superiori rispetto a quella del riscatto. Per il momento comunque il club di Iervolino si è assicurato l’attaccante senegalese.