Dia piace tanto alla Fiorentina, ma la società viola non vuole esercitare la clausola per un motivo ben preciso

Sul suo sito ufficiale l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha specificato che il centravanti della Salernitana Boulaye Dia è un profilo che piace in casa Fiorentina per l’attacco. Al momento però la dirigenza viola non ha presentato offerte alla società campana. Inoltre, non c’è la volontà da parte del club di Rocco Commisso di esercitare la clausola di 25 milioni di euro, considerato gli ottimi rapporti tra le due società.

Al momento quindi, come precisato da Di Marzio, non c’è stata nessuna offerta ufficiale presentata dalla Fiorentina per la Salernitana, ma di fatto Boulaye Dia piace parecchio ai viola.