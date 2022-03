Diamanti: “A proposito di Fiorentina-Juventus, vincemmo allo Stadium ma al ritorno Montella non azzeccò un giocatore della formazione e volammo fuori, rosicai parecchio. Stasera…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Alessandro Diamanti, si trova attualmente in Australia dove sta proseguendo la propria carriera da calciatore.

Nel frattempo però trova il modo anche di raccontare un aneddoto su Fiorentina-Juventus: “Mi ricordo che l’ultimo anno in cui ero a Firenze con i viola, vincemmo 2-1 allo Juventus Stadium e poi Vincenzino (Montella, allenatore della squadra in quella circostanza ndr) al ritorno in casa non azzeccò un giocatore della formazione iniziale. A loro mancavano anche Tevez e altri quattro elementi…perdemmo 3-0 e a casa. Rosicai parecchio”. L’incontro a cui fa riferimento è quello andato in scena il 7 aprile 2015 al Franchi.

Poi aggiunge: “Vediamo come andrà stasera. Sono molto curioso, per me le due squadre hanno le stesse probabilità di passare il turno”.