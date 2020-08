Diamanti: “Friedkin prenda esempio da Commisso. Ho rifiutato la Juventus per scelta”

Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina oggi in forza al Western United nel campionato australiano, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “In carriera non mi è mancato niente. Ho fatto oltre 200 partite in Serie A, 50 in Premier League ed ho giocato in squadre estremamente importanti come Bologna, Fiorentina, Atalanta, Palermo e voglio metterci anche il Livorno. Anche perché nella Juventus e in altre due grandi squadre non ci sono andato per scelta. Al nuovo proprietario della Roma consiglio di riaccendere la passione dei tifosi, in questo prenda esempio da Rocco Commisso. Ha costruito le basi per raggiungere gli obiettivi che si è dato”.