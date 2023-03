La Gazzetta dello Sport in edicola stamani analizza i momenti diametralmente opposti di Fiorentina e Lecce, che oggi si sfideranno al Franchi. Per i viola la striscia positiva si allunga sempre di più, complici anche i successi in Europa, per il Lecce le sconfitte di fila sono tre senza aver mai segnato. E se quello del gol in casa viola è stato un problema che si è risolto con il tempo, in casa dei pugliesi si fa fatica a trovare un vero e proprio leader sotto porta.

Per i viola, la crescita di Cabral è stata determinante sotto questo punto di vista, arrivando a quota 7 gol solo de inizio 2023. Anche Jovic sembra essersi un minimo ripreso e fatto vedere buone cose. Complice della situazione anche il dato sui tiri in porta in campionato: 120 la statistica della Fiorentina, seconda solo a Inter e Napoli, 70 il Lecce, la peggiore. Ceesay, Colombo… Nessuno sembra dare certezze là davanti, ma Baroni vuole portare via punti dalla sua Firenze.