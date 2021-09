Diciamocelo: Siamo divertenti. Insieme ai tifosi è tornata la Fiorentina. Sette squadre più forti di quella viola, ma continuando così…

Siamo forti e anche divertenti. Diciamolo, diciamocelo. Dopo tre anni soporiferi, da mal di pancia, la Fiorentina è tornata a fare quello che piace alla gente: a correre, ad essere squadra, ad attaccare. Si sente, si percepisce, l’entusiasmo che sta in quell’abbraccio finale, che sta nelle parole dei calciatori, che sta sulle gradinate del Franchi, che sta negli occhi e nelle urla di Italiano.

Già, Italiano. Quante volte abbiamo detto, e urlato, che mancava un progetto tecnico, che mancava una panchina nuova, con idee, con identità. Dieci-undicesimi dei giocatori scesi in campo contro il Torino erano gli stessi dell’anno passato. Quelli che volevamo cacciare, quelli della rivoluzione. Non sembravano più loro. Biraghi, Callejon, Pulgar, tanto per fare alcuni facili esempi. L’undicesimo (l’unico nuovo) era Gonzalez. Che dire su di lui? Che ci farà godere.

Ma finalmente siamo tornati a parlare di campo, di libertà di pensiero, di leggerezza, di voglia di veder giocare la Fiorentina. Sono bastate due partite, una persa e una vinta. Non contano soltanto i punti. Contano le emozioni che arrivano e oggi sappiamo che è cominciato qualcosa di bello, che la linea è tracciata. Lo sapevamo anche nell’anno di Malesani, nel primo Montella, o nel miracolo Champions di Prandelli. Le sensazioni sono simili, paradossalmente anche maggiori perché questa proprietà (criticata con dispiacere ma anche con obiettività quando gli errori erano evidenti), ci ha comunque messo la faccia. Sempre. E ha deciso di dare fiducia ad un gruppo che oggi la sta provando a ricambiare.

Oggi i tifosi sognano un po’ di più, com’è giusto che sia. Perché Vlahovic ci ricorda l’essenza di un campione, perché Gonzalez può entusiasmare come faceva qualche suo illustre predecessore, perché presto ci sarà anche Torreira, perché a questa piazza bastano due partite così per riaccendersi in un secondo. Tutti, in campo, sanno cosa devono fare. Tutti si aiutano. Tutti si esaltano. L’esatto contrario di quello visto fino ad oggi.

E poi, non ce ne vogliate, le parole di Dusan e quella mano sul cuore, ci dicono una cosa: che lui oggi è felice di essere qui. E in fondo, nel calcio moderno, conta solo e soltanto questo. Il presente. Quella maglia viola, quel fisico statuario, quella forza che dimostra in ogni pallone toccato, lo stanno consacrando come simbolo di questa Fiorentina. Sette squadre, in questo momento, sono più forti di quella viola. Non una di più. E continuando così potrebbero diminuire.

Insieme ai tifosi al Franchi è tornata anche la Fiorentina, lo stesso identico giorno. Quasi che il resto non fosse esistito. Quasi che sia cominciato tutto adesso, anche la nuova proprietà Commisso. Questa squadra ha bisogno della sua gente, la sua gente ha bisogno di questa squadra.